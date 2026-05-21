Трима в болница и четирима задържани след скандал между съседи, прераснал в сбиване

Разследването се води под надзора на прокуратурата

21.05.2026 | 14:35 ч.
Полицаи задържаха четирима души от Шумен след скандал между съседи, прераснал в сбиване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Малко след 20:00 часа на 19 май на ул.“ Седма“ в Шумен е възникнал скандал между мъже. В побой между няколко души са нанесени удари и са пострадали по-сериозно трима мъже на 45, 34 и 26 години. Те са откарани в шуменската болница, където са настанени за лечение. 

Тримата са с телесни повреди. Мъжът на 45 години е с фрактура на главата, 34-годишният – със счупена челюст, а 26-годишният мъж е също с фрактура на главата. 

В хода на незабавните действия на полицията, на място са задържани за нанесените телесни повреди двама шуменци- на 47 и 23 години, а вчера - непълнолетен 17-годишен младеж и брат му на 19 години. 

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.

От полицията в Шумен отчитат близо 10 процента спад на престъпността през 2025 г. Въпреки общия спад на криминалните прояви, се отчита 18 процента ръст в регистрираните случаи на домашно насилие – 81, спрямо 66 за предходната година.

