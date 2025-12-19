Осигурено е сметосъбирането и снегопочистването в две зони но София до нов конкурс

Столична община подписа удължаване на договорите за Зони 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“) и 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“) с 19% индексация на цените от предходните пет години, за да гарантира сметосъбирането и снегопочистването до провеждане на нов конкурс, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Нещата започват да се случват по правилата, които Общината е определила, а не по правилата на онези, които се опитват да извиват ръцете на столичани, каза кметът на София Васил Терзиев. За мен единственото важно е софиянци да получат добра услуга на добра цена. Поръчките се печелят от тези, които дават най-добра цена и могат да гарантират изпълнението с качество, което отговаря на нашите изисквания, посочи той, цитиран от пресцентъра.

Относно Зона 2 и 5 Васил Терзиев заяви, че получената оферта не устройва Общината. Взехме решение да преминем към сключване на договор едва след като получихме официално писмо от участника в процедурата, че фирмата е склонна да намали цената и ще можем да коментираме повече едва след сключване на договор, добави Терзиев.

Общината удължава договорите, които допуска изменения на договорите при определени обстоятелства. Единичната цена за сметосъбиране след подписване на анекса е 209 лв., а за извозване на едрогабаритни отпадъци - 111 лв., което е увеличение с 19% спрямо цените от предходните пет години.

Удължаването на договора за зоните 1 и 7 е изцяло мотивирано от категоричната ни решителност да не допускаме прекъсване на услугата, допълниха от Столична община.

Столична община прекрати поръчката за чистотата на Зона 1 и 7 през ноември.