Глобиха бритаец заради хулигански действия в Боровец през нощта

26-годишният мъж оказал съпротива при задържането

06.01.2026 | 14:44 ч. Обновена: 06.01.2026 | 14:44 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Британски турист получи парична глоба в размер на 200 лева заради хулигански действия в курортен комплекс Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Той е отведен в ареста на Районното управление. 

Мъжът е на 26 години, а действието се развива през нощта в 3:00 часа. Удрял е с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал шофьора и го ударил в лицето. 

След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането. 

Наказанието е постановено с решение на Районния съд. 

Традиционно туристите от Обединеното кралство в курортен комплекс Боровец са най-много. Миналата година на среща общинското ръководство и с посланика на Великобритания у нас посочиха, че няма сериозни инциденти с британски туристи през сезона, припомня БТА.

 

