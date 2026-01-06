Глобиха бритаец заради хулигански действия в Боровец през нощта

Британски турист получи парична глоба в размер на 200 лева заради хулигански действия в курортен комплекс Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Той е отведен в ареста на Районното управление.

Мъжът е на 26 години, а действието се развива през нощта в 3:00 часа. Удрял е с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал шофьора и го ударил в лицето.

След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането.

Наказанието е постановено с решение на Районния съд.

Традиционно туристите от Обединеното кралство в курортен комплекс Боровец са най-много. Миналата година на среща общинското ръководство и с посланика на Великобритания у нас посочиха, че няма сериозни инциденти с британски туристи през сезона, припомня БТА.