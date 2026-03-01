Кое е най-голямото предизвикателство пред хотелиерите?

Инфлацията вече е проблем №1 за хотелите у нас и измества недостига на кадри, който дълго време беше най-болезнената тема в сектора. Това показват данните от традиционното национално проучване на Хотелския форум и Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели.

Над една трета от участниците в анкетата посочват поскъпването като основното предизвикателство за бизнеса си, докато 28% поставят на второ място недостига на персонал.

Картината за заетостта през миналата година е смесена: най-голям дял от хотелите са работили при средногодишна заетост между 50% и 70%. Останалите са почти по равно разделени между два полюса – обекти с над 70% заетост и такива, които са останали под 50%.

По отношение на цените на нощувките, близо две трети от хотелиерите са направили корекции, които се движат около инфлационните нива – в повечето случаи поскъпването е било до 10%. Около една пета изобщо не са пипали цените, а само малка част от анкетираните признават за увеличение над 10%.

Очакванията за тази година също са за умерено поскъпване. Според Георги Дучев, директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, ако има ръст, той ще се движи основно в рамките на годишната инфлация – тоест до 10%.

"Ако има някакъв ръст в цените, прави впечатление, че масово той ще бъде сходен с годишната инфлация, т.е. до 10%. Въпреки че оперативните разходи на хотелите растат твърдо над 10%, в някои случаи над 20 на година, но предвид факта, че пазарът е изключително конкурентен и има опасения, че по-високи ръстове на цените може да се отразят неблагоприятно на заетостта, някакви по-сериозни ръстове няма да има", заяви Георги Дучев, цитиран от БНР.

Данните за приходи и разходи подсказват и друг важен тренд: печалбите са под натиск. При около половината от хотелите приходите през миналата година са останали на нивата от предходната или са се повишили с до 10%. В същото време три четвърти от анкетираните отчитат ръст на разходите над 10%, което логично свива маржовете и прави работата все по-трудна, дори когато има стабилна заетост.