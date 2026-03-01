МВнР: Вместо да демонстрира сдържаност, Техеран е избрал пътя на военната ескалация

Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция на фона на рязката ескалация в Близкия изток след смъртта на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и последвалите взаимни удари между Иран, САЩ и Израел.

В изявление ведомството посочва, че "следи с нарастваща тревога действията на режима в Иран, насочени включително и срещу цивилни обекти на територията на нашите партньорски държави в Залива". От МВнР подчертават, че са били положени "всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство".

Според българската дипломация вместо да покаже сдържаност, Иран е избрал пътя на ескалацията..

"Вместо да покаже въздържаност, като нанася удари по страни в региона, Техеран днес разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност", се казва още в позицията.

От външното министерство настояват Иран да прекрати атаките и да се върне към преговорния процес. България призовава страната "да изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ".

Позицията идва денонощие след като САЩ и Израел извършиха координирани удари по цели в Иран, при които, по информация от американската страна, е бил убит Аятолах Али Хаменей - духовен и политически лидер на страната в продължение на почти четири десетилетия. Според множество източници са загинали и десетки висши ирански представители.