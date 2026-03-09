БСП застава зад исканията на протестиращите от “Български пощи”

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че партията категорично застава зад исканията на протестиращите от “Български пощи”.



“Изразяваме пълната си солидарност със служителите на “Български пощи“. Днес те излязоха на протест в защита на своя труд и достойнство. Недопустимо е хората, които ежедневно обслужват милиони граждани, носят писмата ни, грижат се за получаването на пенсиите и социалните плащания в страната, да живеят с унизително ниски заплати”, се казва в позицията на Зарков, публикувана във Фейсбук.

“Протестът на служителите в “Български пощи“ е за справедливо заплащане и уважение към труда им. БСП напълно застава зад тези искания. Разбираме и тревогата на хилядите български пенсионери, които разчитат на пощенските клонове, за да получат своите пенсии”, добавя лидерът на БСП.

По думите му пощенските служители и пенсионерите не са от различни страни на барикадата - те са жертви на една и съща несправедливост.

“Вярваме, че решението не е в противопоставянето между хората, а в държавна политика, която гарантира достойнството както на работещите, така и на възрастните хора. Справедливата държава започва от уважението към труда и от грижата за възрастните: към тези, които някога са създавали и днес създават богатството на нашата родина”, се казва още в позицията на Зарков.