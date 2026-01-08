Даниел Митов: Проблемът с гръцките фермери ще бъде решен в най-скоро време

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов провери Европейската шенгенска система, която регистрира данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство.

Протестът на гръцките фермери е традиционен всяка година, заяви той пред журналисти.

"Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Правителството работи с гръцките си колеги, за да може да бъде вдигната блокадата възможно най-бързо", допълни той.