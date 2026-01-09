IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първо заседание за годината на правителството в оставка

18 точки за обсъждане в дневния ред на Миинистерски съвет

09.01.2026 | 10:48 ч. Обновена: 09.01.2026 | 10:56 ч.
Първо заседание за годината провежда правителството в оставка, съобщава пресслужбата на Министерския съвет. В дневния ред е предвидено да се обсъдят 18 точки.

Министрите в оставка ще разгледат Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2026-2028 г. 

Кабинетът в оставка ще обсъди проект на решение за одобряване на междинен мониторингов доклад за проучване на напредъка по заложените дейности в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Дневният ред на заседанието предвижда проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и “ЕндуроСат“ ЕАД за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект “Развоен Космически Център“, който ще се реализира в София.

Това се случи Dnes

