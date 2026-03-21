Тръмп: Чък Норис беше страхотен човек и верен поддръжник

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп коментира смъртта на актьора и майстора на бойните изкуства Чък Норис, като заяви, че той е бил "страхотен човек и верен поддръжник", предаде Newsweek.

"Чък Норис почина. Не знаех това. Той беше страхотен човек... Не бихте си помислили да се биете с него. Мога да ви кажа, че той беше наистина добър и силен човек. Той беше страхотен поддръжник. Жалко е", заяви Тръмп пред репортери, докато напускаше Белия дом в петък и се готвеше за пътуване до Мар-а-Лаго.

Норис е бил хоспитализиран в Хавай в четвъртък, а семейството му публикува изявление в петък, в което съобщава, че е починал същата сутрин.

"За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше отдаден съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство", написаха близките му.

Норис е изключително продуктивен в края на 70-те и 80-те години, като участва във филмите The Delta Force и Missing in Action, Good Guys Wear Black (1978), The Octagon (1980), Lone Wolf McQuade (1983), Code of Silence (1985) и Firewalker (1986).