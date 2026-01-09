Социалните услуги у нас: Пари има за всички, но няма информираност

Икономическият и социален съвет направи анализ на българската система за социални услуги, според който има нуждата от подобряване на качеството и ефективността им.

Законът за социалните услуги достига до всеки един от нас, каза в предаването “България сутрин” Офелия Кънева, член на Икономическия и социален съвет, председател на Комисията по европейски политики и европейски процес.

По думите ѝ новият закон цели да обхване всички хора, а не както при старите нормативни актове - само най-крайно нуждаещите се.

“Системата за социална закрила е разширена и може да достигне до всеки. Човекът е център на всички наши усилия и това е осъзнато от системата", заяви Кънева.

Пари за социална политика

По думите ѝ нарастването на финансирането изпреварва темповете на растеж на Брутния вътрешен продукт. С 29,8% за последните пет години се увеличава финансирането на социалните услуги.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Кънева подчерта, че финансовата обезпеченост гарантира безплатни услуги за семействата с деца, за възрастните хора... Изостава обаче финансирането на професионалистите, които гарантират качество за хората.

“Има системно неусвояване на осигурените средства. НАП и НОИ следва да бъдат ангажирани в социалните услуги”, изтъкна доц. Кънева.

Знаем ли какви услуги ни се полагат

Един от изводите на анализа е, че хората не се ориентират достатъчно добре за социалните услуги, които могат да ползват. Адекватното позициониране в съвремието е целта на анализа и на Закона за социалните услуги, посочи още доц. Кънева.

"Тази система разчита на професии от бъдещето, които тепърва ще се разгръщат и тяхната специфична нужда в нашето ежедневие ще бъде все по-осезаема", заяви тя.

Кънева каза още, че страната е длъжник, що се касае за хората с деменция и с психични разстройства.

"Нашите класически старчески домове са еталон за цяла Европа. Общността не прави разлика между услуга за деменция, за стари хора и за хора с психични разстройства. Имаме над 2 хил. души, чакащи незабавно да получат услуга за деменция, не можем да отговорим веднага", каза още доц. Кънева.

Тя добави, че се дипломират достатъчно на брой специалисти, които обаче не се вливат в социалната система. Основните причини за това са две - неатрактивно заплащане и неясно кариерно израстване.

