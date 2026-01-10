Кафето на летището от 5,50 лв. станало на 3,12€, НАП проверява

Десет дни след въвеждането на еврото у нас продължават проверките на НАП и Комисията за защита на конкуренцията за това има ли необосновано покачване на цените.

Инспекторите посетиха заведение на летище "Васил Левски".

За да е автентична проверката, инспекторите си поръчват продукта, за който правят проверката по сигнал - в случая чаша кафе.

Оказва се, че цената на напитката на Терминал 2 е по-висока, откакто използваме новата валута.

"Става въпрос за кафе продукт, за който в сигнала се твърди, че преди 2 седмици е закупен за 5,50 лева, а сега цената му е 6,10 лева или 3,12 евро. Проверката на инспекторите потвърди цената, посочена в сигнала", съобщи директорът "Комуникации" в НАП Анна Митова.

Инспекторите взеха и документи от касовите апарати

"За цените преди 1 януари, за да установят дали повишението на цената е икономически обосновано. Търговецът има пет работни дни, за да предостави документите", уточни още Митова.

От началото на годината до 8 януари проверките, извършени от НАП и от Комисията за защита на потребителите, са 1000. 11 са глобените.

