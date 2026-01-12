Кметът на район “Подуяне”: Кофите за битов отпадък на места преливат

Районният кмет на “Подуяне” Кристиян Христов каза, че съдовете за битов отпадък не се събират регулярно, а на места дори преливат.

За да бъдат наваксани натрупванията и да се стабилизира графика, от няколко дни в районите "Слатина" и "Подуяне" работят 9 големи сметосъбиращи камиона и 2 по-малки. Очаква се в следващите дни броят на големите камиони да нарасне до 11.

От СО казват, че всички усилия са насочени към бързото възстановяване на нормалния ритъм. Столична община припомня, че зона 3 ("Слатина", "Подуяне", "Изгрев") остава единствената, която се обслужва изцяло със собствен общински капацитет и екипи на Завода за отпадъци.

"Месец и половина вече сме в такава организация и бих казал, че вместо да има ред и да се подобрява обслужването, по-скоро се влошава или стои на същите нива, което е притеснително. Липсва добра организация и ред за справянето. Заедно с колегите от район "Слатина“ получаваме информация ден за ден каква техника ще има в утрешния ден. За утре все още не знам какво ще се случва и каква техника ще работи в район "Подуяне“. Трябва да говорим поне за една седмица напред“, добави пред БНР Христов.

По думите му, в район "Подуяне“ има обявена обществена поръчка за закупуване на два камиона с щипка за едрогабаритен отпадък. Сформира се и екип БКС в района с 8 щатни бройки, като до момента с назначени само двама души.

"Даваме акцент на местата, които са най-проблемни, именно подлезите. В такава снежна обстановка, подлезите са най-проблемни за пешеходците. Миналата седмица снеговалежът, който падна, улиците, които са почистени от Столичната община са големите булеварди в района – "Ботевградско шосе“, "Владимир Вазов“, "Резбарска", но оттам нататък останалите по-главни улици, да не говорим за вътрешнокварталните, няма обслужване към момента, нито снегорини са минавали, нито са третирани за поледици“, обясни районният кмет.

Христов подчерта, че за централните зони е сключен анекс към договорите със сметопочистващите фирми, а за район "Подуяне" това не е направено.