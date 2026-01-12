РЗИ: От 14 януари да се обяви грипна епидемия във Варненско

Да бъде обявена грипна епидемия в област Варна от 14 до 19 януари предлагат от Регионалната здравна инспекция заради ръст на болните.

Според предложението учениците ще преминат на онлайн обучение, а свижданията и плановите операции в болниците ще бъдат временно прекратени.

Детските градини и яслите ще продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол, за да се намали рискът от разпространение на вируса.

Община Бургас е в предепидемична обстановка. От ноември досега 100 проби са изпратени в лаборатории в София. 10% от тях са положителни. Към момента заразените са 347 на 10 000 души население. Най-засегнати са децата от 0 до 2 години. Има достатъчно болнични легла в лечебните заведения в областта.