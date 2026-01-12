След дъждовете: Водата в близо 30 кърджалийски села е негодна за пиене

След проливните дъждове в периода 7-9 януари в Кърджалийско и заливането на помпените станции, доставящи вода за питейни нужди на близо 30 села в общините Крумовград, Момчилград и Кирково, водата е негодна за пиене, каза Петя Ханджиева, началник отдел „Здравен контрол“ в Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

Тя допълни, че от здравната инспекция са издали предписания и заповеди за забрана ползване на водата за питейно-битови нужди с цел предотвратяване на рискове за населението и недопускане на епидемична ситуация.

Предписание е изпратено до ВиК дружеството в Кърджали, за спиране на обектите и заповеди за забрана ползването на водата за питейни цели, подавана от помпените станции в Крумовград, Горна Кула и Гулийка. Издадени са и указания за предприемане на последващи мерки за дезинфекция на помпените станции след оттегляне на водата от тях, промивка на водопроводната система. А преди водата да тръгне към крайните потребители ще бъде извършено двукратно изследване.

Проблемът в община Кирково е с отнесени водопроводи, захранващи село Шумнатица, каза още Петя Ханджиева пред БТА.

Тя допълни, че до кметовете на трите общини – Крумовград, Момчилград и Кирково са издадени предписания за снабдяване на засегнатите населени места с вода за питейни цели от алтернативни водоизточници или с водоноски. Личните лекари са предупредени за евентуално повишаване на случаите на стомашно-чревни заболявания.

На интернет страницата на РЗИ е публикувана информация за ситуацията, както и насоки към гражданите при използване на водата от местните водоизточните в засегнатите райони.

От РЗИ казаха също, че до възстановяване качеството на питейната вода ще бъде извършван учестен мониторинг. Дотогава на детските заведения от общинските администрации имат задължението да осигуряват вода за питейни нужди, както и за обезпечаване на столовото хранене.

По думите на Петя Ханджиева все още от ВиК дружеството работят по засегнатите трасета на водоснабдителната мрежа и ремонта на съоръженията. За това от дружеството не са се ангажирали със срок за привеждане на доставяната вода в норми.