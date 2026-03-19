Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец

Шофьор загина, след като самокатастрофира в село Дюлево край Средец. Инцидентът е станал на 18 март, около 8.15 ч. В Районното управление в Средец е подаден сигнал за лек автомобил, който се е блъснал в оградата на къща.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. При огледа е установено, че от двигателя на автомобила излиза дим, но до пожар не се е стигнало.

В купето е открито тялото на 63-годишен мъж от Средец. По първоначални данни няма следи от насилие.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас.

Според първоначалната информация причината за инцидента е загуба на контрол над автомобила в прав участък от пътя. Колата се е отклонила вдясно и се е ударила в бетонна ограда на крайпътен имот.

По случая е образувано досъдебно производство.