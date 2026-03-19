Няма място за паника за менингококовия менингит в България

Д-р Кремена Пармакова, епидемиолг и началник отдел Надзор на заразните болести към МЗ, коментира, че няма основание за тревога от менингококов менингит в България, въпреки съобщенията за увеличени случаи в чужбина.

Д-р Пармакова обясни, че заболяването се среща рядко, като през миналата година са регистрирани около 17 случая, от които три са завършили фатално – при деца.

"Към момента в България няма задължителна имунизация срещу менингококов менингит, но ваксини са налични и всеки родител може да защити детето си", посочи тя, цитирана от БНР. Д-р Пармакова обясни, че вече е достъпна ваксина срещу менингококи тип B, както и четиривалентна ваксина срещу други щамове, които също циркулират. Заболяването се предава по въздушно-капков път, най-често от хора без симптоми. "Най-честият източник е безсимптомен носител, от който може да се зарази човек с предразположение към развитие на тежка инфекция", обясни специалистът.

Д-р Пармакова отбеляза, че заразността на инфекцията не е висока и не се наблюдават масови огнища. "Когато има един случай, обикновено няма други заболели сред контактните лица. Това не е силно заразно заболяване", подчерта тя. Най-рисковите групи са малки деца под 5 години и тийнейджъри. Според д-р Пармакова това са възрастовите групи, при които имунизацията е най-препоръчителна. Ваксината може да се поставя още от двумесечна възраст, като при по-големите деца и юноши обикновено се прилага еднодозова схема.

Според експертите в България няма условия за епидемично разпространение, каквото се наблюдава в някои региони на Африка. "Място за паника в България няма по отношение на менингококовия менингит", заяви д-р Пармакова и допълни, че към момента няма регистрирани случаи за настоящата година, но сезонът тепърва предстои. "Всеки, който желае, може да защити своето дете", подчерта д-р Пармакова.