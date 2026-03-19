Колко струва операция „Епична ярост“?

Текущите разходи за войната в Иран биха могли да достигнат 30 милиарда долара, въпреки че оценките за военните разходи винаги са трудни поради сложния им характер.

С наближаването на четвъртата седмица на операция „Епична ярост“, кодовото име на американските военни за продължаващата война срещу Иран, разходите на Пентагона, свързани с войната, продължават да се увеличават. Въпреки неоспоримия си тактически и оперативен успех досега, войната срещу Иран се оказва доста скъпа за Съединените щати, пише за TNI журналистът и ветеран от гръцката армия Ставрос Атламазоглу. Винаги е трудно да се оценят преките разходи за която и да е бойна операция. Много от разходите са „разходи за операции и поддръжка“ – разходите за експлоатация на корабите и самолетите, участващи в мисията – но това се усложнява от факта, че тези разходи вече са предвидени в бюджета и наемат войници и превозни средства, които са записани на активна служба във войската. С други думи, ако един кораб не участваше в бойни операции в Арабско море, той можеше да извършва военноморски учения някъде другаде по света на приблизително сравнима цена, а участващите моряци пак щяха да бъдат платени.

Оценките на разходите за операция „Епична ярост“ следователно са склонни да се фокусират върху загубите на бързоразвалящи се боеприпаси,

като дронове и ракети, както и върху загубите на превозни средства – като например неотдавнашното сваляне на три изтребителя F-15E Strike Eagle над Кувейт от приятелски огън.

През първите 100 часа от операцията американските военни изстреляха хиляди боеприпаси от поне 11 различни вида срещу цели в Иран. Цената за тези първи 100 часа от операцията възлиза на приблизително 5,6 милиарда долара или приблизително цената на самолетоносач клас „Нимиц“, според оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Първите шест дни от конфликта струваха над 11 милиарда долара или почти цената на чисто нов самолетоносач клас „Джералд Р. Форд“, според различни измервания, публикувани от Министерството на отбраната. Според оценките, цената на 12-ия ден е почти 17 милиарда долара. Екстраполирайки от тези данни, цената на три седмици бойни действия, или 21 дни, би достигнала близо 30 милиарда долара.

Американските военни използват множество боеприпаси срещу Иран, включително крилати ракети за наземна атака BGM-109 Tomahawk, боеприпаси за директна атака GBU-31/32/38 (JDAM), боеприпаси AGM-114 Hellfire, противорадарни ракети AGM-88 HARM/AARGM-ER, балистични ракети с малък обсег MGM-140 ATACMS и PrSM, както и масивни боеприпаси за проникване с боеприпаси (MOP) GBU-57.

Въпреки че има известни опасения относно издръжливостта на арсенала на Пентагона в условията на операция с такъв продължителен характер, американските военни не са изправени пред непосредствен риск от ниски запаси от боеприпаси. Ако операциите продължат обаче, може да възникне проблем.

Разбира се, постигнатото от Съединените щати досега има голяма стратегическа стойност. Дългогодишният върховен лидер на Иран и много от висшите му лидери са мъртви, а страната вече няма жизнеспособен флот или военновъздушни сили.

Военноморските и военновъздушните сили на САЩ са потопили над 50 ирански кораба, включително фрегата, с подводни торпеда – първата подобна акция за флота след Втората световна война. Те също така са унищожили иранските военновъздушни сили, унищожавайки изтребители, хеликоптери и системи за противовъздушна отбрана.

Освен това, огромният арсенал от балистични и крилати ракети на Иран е унищожен или изчерпан до степен, че няма да представлява сериозна заплаха за региона в продължение на няколко години. Разбира се, Техеран все още разполага с ракети и безпилотни летателни системи за еднопосочно нападение и е вероятно да развие още през следващите години – но засега няма достатъчно, за да води продължителна пълномащабна кампания с огън на далечни разстояния.

Въпреки някои сигнали от Белия дом, че кампанията наближава своя край, все още няма признаци, че обемът на ударите и бойните действия срещу цели в Иран ще намалее.

В скорошен кръг от атаки, CENTCOM се фокусира върху остров Харг. Разположен на около 25 километра от южното иранско крайбрежие, остров Харг служи като товарен склад за износа на петрол от Техеран. Близо 90 процента от петрола на Техеран преминава през Харг.

От началото на операция „Епична ярост“ американските военни са извършили над 6000 бойни полета в подкрепа на операцията, като са поразили над 7000 военни и търговски цели, включително обекти за противовъздушна отбрана, командни и контролни центрове, мобилни ракетни установки, военни кораби и съоръжения за съхранение и производство на ракети и дронове.

Операция „Епична ярост“ е скъпа, но войната рядко е евтина.