Новият лидер на Иран е "празна фигура", не може да контролира режима

Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, е малко повече от "празна фигура“, която не стои начело на режима. Мнението е на Коби Майкъл, анализатор по отбрана в Института за изследвания на националната сигурност на САЩ.

"Моджтаба Хаменей не се появява публично, но имаме и достоверна информация, че той не контролира и не ръководи режима или това, което е останало от режима. Настоящото иранско ръководство е разбито, объркано и почти не функционира правилно", коментира Майкъл пред Fox news.

Според изтекъл аудиозапис, до който е получил достъп The Telegraph, Моджтаба е избегнал смъртта само за минути, когато баща му е бил убит на 28 февруари, напускайки комплекса за разходка малко преди израелски ракетен удар.

Аудиото, за което се твърди, че е от среща на 12 март, разкрива подробности за ударите, при които са загинали и няколко членове на семейство Хаменей.

В аудиозаписа се чува как Мазахер Хосейни, ръководител на протокола в офиса на Хаменей, казва на висши ръководители, че Моджтаба е получил "леко нараняване на крака“.

Откакто е назначен за върховен лидер, Моджтаба не се е появявал публично. Вместо това, по иранската държавна телевизия е прочетено негово послание, в което се предупреждава за продължаване на ударите и се призовават страните от Персийския залив да затворят американските бази.

Вчера новият лидер на Иран обеща отмъщение след убийството на висшия служител по сигурността Али Лариджани при израелски удар. “Такива терористични актове само отразяват враждебността на враговете и ще укрепят решимостта на ислямската нация. Без съмнение, правосъдието ще възтържествува", се казва в изявлението на Хаменей.

Лариджани, една от най-високопоставените фигури в иранската система за сигурност, беше убит, след като израелското разузнаване според информациите го е локализирало заедно с други служители в покрайнините на Техеран.

Според израелските въоръжени сили (IDF) при последните удари са били убити и други висши фигури, включително лидерът на милицията “Басидж" Голамреза Солеймани.

По думите на Коби Майкъл това не е нова фаза, а продължаващо усилие, което е “много успешно и представлява ключов компонент от стратегията, целяща да отслаби иранския режим”.

“Това ще стане до такава степен, че той няма да може да се възстанови и/или да се превърне отново в сериозна заплаха и дестабилизиращ фактор в Близкия изток като цяло”, каза още американският анализатор.

След първите удари на САЩ и Израел президентът Доналд Тръмп заяви пред иранския народ, че “моментът на свободата" им наближава.

“Когато приключим, поемете управлението на страната си. То ще бъде ваше", каза Тръмп, като намекна, че САЩ ще помогнат за свалянето на иранския режим.

“В същото време, като отслабват режима и парализират капацитета му като цяло и вътрешния му контрол по-специално, САЩ и Израел улесняват необходимите условия иранският народ да свали режима. Това е крайната победа в техните очи, а пътят към тази цел е, че се опитват да увеличат щетите, където и да могат“, добави Майкъл.