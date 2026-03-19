Гюров от Брюксел: Страната ни остава на “пълна скорост” към Европа

“България ще продължи да поддържа ясна и последователна позиция в рамките на Европейския съюз”, заяви от Брюксел служебният премиер Андрей Гюров. Той каза още, че страната ще защитава курс на "пълна скорост в Европа" и ще подкрепя всички политики, които укрепват блока.

"Аз мисля, че позициите са много ясни, защото ще обсъждаме доста широки теми, започваме от сигурността, минаваме през конкурентоспособност и накрая, естествено, срещата за еврозоната. Така, че позицията, която ние защитаваме от самото начало на служебното правителство е, че България трябва да бъде на пълна скорост в Европа и всички позиции, които биха подкрепили силата на Съюза, ние ще подкрепим", заяви Гюров.

Премиерът подчерта, че текущият международен конфликт не включва нито ЕС, нито НАТО, поради което усилията трябва да бъдат насочени към деескалация и прекратяване на военните действия.

Конфликтът в Иран

"Това е конфликт, в който нито НАТО, нито ЕС е въвлечен в момента, така че общата позиция за деескалация и търсене на решение за спиране на военните действия, съответно успокояване на всички напрежения, които идват през високи цени на енергоносителите, също възможност и за натиск от миграция, всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата и биха върнали действията към нормалност ще бъдат подкрепени от нас", обясни Гюров.

Премиерът отбеляза, че високите цени на енергоносителите и засиленият миграционен натиск създават допълнително напрежение, което изисква координирани действия за стабилизиране на ситуацията. Гюров каза, че цените на нефтопродуктите продължават да растат и нито една държава не може сама да се справи оптимално.