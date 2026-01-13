IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тялото на 63-годишен мъж от видинско село е открито в река

Той е бил в неизвестност от 10 януари

13.01.2026 | 11:22 ч.
Откриха тялото на 63-годишен мъж от село Бранковци. Той беше в неизвестност от 10 януари, съобщиха от МВР във Видин.

Сигналът е подаден вчера от кметския наместник на селото. Предприети са незабавни издирвателни действия и в ранния следобед безжизненото тяло на мъжа е било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река. 

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия във видинската болница. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.

