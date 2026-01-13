Тялото на 63-годишен мъж от видинско село е открито в река

Откриха тялото на 63-годишен мъж от село Бранковци. Той беше в неизвестност от 10 януари, съобщиха от МВР във Видин.

Сигналът е подаден вчера от кметския наместник на селото. Предприети са незабавни издирвателни действия и в ранния следобед безжизненото тяло на мъжа е било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река.

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия във видинската болница. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.