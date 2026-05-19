Издирван мъж от Средногорци бе намерен мъртъв

Издирваният от четири дни мъж от маданското село Средногорци е намерен мъртъв, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Силви Тахиров, на 56 г., е открит до речното корито край селото в района на игрището.

Той бе в неизвестност от 16 май, а в търсенето му се включиха полицаи, доброволци и два дрона.

На мястото, където е намерено тялото, се извършва оглед, а причините за смъртта ще се изяснят след аутопсията, уточниха от полицията.

Мъжът беше обявен за издирване по молба на негови близки, след като напуснал дома си около 2:00 часа сутринта на 16 май.

Камери за видео наблюдение показаха, че е минал покрай училището в селото и се е отправил в посока към пътя Смолян – Мадан.

По-рано от кметството уточниха, че са обходени и претърсени всички места в Средногорци, където обичайно е ходил мъжът.