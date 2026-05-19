IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Издирван мъж от Средногорци бе намерен мъртъв

Аутопсията ще покаже причините за смъртта

19.05.2026 | 14:53 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Издирваният от четири дни мъж от маданското село Средногорци е намерен мъртъв, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Силви Тахиров, на 56 г., е открит до речното корито край селото в района на игрището. 

Той бе в неизвестност от 16 май, а в търсенето му се включиха полицаи, доброволци и два дрона. 

Свързани статии

На мястото, където е намерено тялото, се извършва оглед, а причините за смъртта ще се изяснят след аутопсията, уточниха от полицията.

Мъжът беше обявен за издирване по молба на негови близки, след като напуснал дома си около 2:00 часа сутринта на 16 май.

Камери за видео наблюдение показаха, че е минал покрай училището в селото и се е отправил в посока към пътя Смолян – Мадан.

По-рано от кметството уточниха, че са обходени и претърсени всички места в Средногорци, където обичайно е ходил мъжът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

издирван Средногорци намерен мъртъв
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem