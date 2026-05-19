Има ли цензура и натиск върху опозицията? Отговорът на ПБ

"Прогресивна България" даде брифинг, за да отговори на нападките, че партията заглушва и налага цензура върху опозицията. Атаките бяха свързани с предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание

"Искаме действителна промяна в работата на 52-ото Народно събрание. За това част от предложенията ни са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен", заяви депутатът от ПГ на "Прогресивна България" Димитър Здравков, който е и председателят на Временната комисия по приемането на Правилника.

"Последните часове се създаде напрежение покрай работата на Временната комисия за изготвяне на нов правилник. За мен това е недопустимо", каза той и увери, че мнозинството приема изключително отговорно приемането на ПОДНС.

Здравков изтъкна важността на овладяването на цените, приемането на съдебната реформа и другите въпроси, за които българският народ гласува доверие на "Прогресивна България". Според него е необяснимо защо се реагира негативно да бъдат поправени онези текстове, които във времето са нарушили доверието на обществото в институцията.

"Искаме действителна промяна в работата на 52-ото Народно събрание. За това част от предложенията ни са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен", добави той, като уточни, че утре ще се проведе следващото заседание на комисията, където в конструктивен диалог ще обсъдят както предложенията на "Прогресивна България", така и предложенията на опозицията.

Здравков отправи обвинения към опозицията, че търси възможност да се продължат старите порочни практики.

Опозицията определиха предложенията като скандални

По рано от ПП коментираха, че дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията.

"Първо се премахва възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи, министерства, агенции и местната власт. Второ – премахва се задължението на министрите и други длъжностни лица да се отчитат пред Народното събрание. И трето – премахва се възможността опозицията да вкарва свои точки в дневния ред", заяви председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

"Виждаме съкращаване на всички процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента н гумен печат на г-н Радев. Аз съм го чувал да нарича парламента гумен печат, но с тези правила практически този подход става официален", каза депутатът от ГЕРБ Тома Биков.

"С тези предложения грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уреденият парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Наред с това от "Прогресивна България" премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите", посочи Петър Петров от "Възраждане".