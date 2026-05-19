Актьорът Валентин Андреев-Рафе си отиде на 71 години

На 71 години почина актьорът Валентин Андреев-Рафе. Тъжната вест съобщиха от Съюза на артистите в България.

Той е роден на 2 май 1955 г. в Перник. През 1981 г. завършва "Актьорско майсторство за драматичен театър" във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов".

След дипломирането си започва работа в Драматичния театър в Силистра. През 1983 г. става част от трупата на Драматичния театър във Видин, където играе до 1986 г. По-късно се завръща в Силистра, а от 1987 г. се присъединява към Драматичния театър в Добрич, с който остава свързан до края на театралния си път.

За близо 45 години на сцена Валентин Андреев-Рафе изиграва над 130 театрални роли. Сред постановките с негово участие са "Преспанските камбани" от Димитър Талев, "Боряна" от Йордан Йовков, "Гераците" от Елин Пелин, "Вражалец" от Ст. Л. Костов, "Зорба гъркът" от Джоузеф Стайн, "Женитба" от Николай Гогол, "Районна болница" от Христо Бойчев и много други.

Актьорът има участия и в телевизионния театър и киното. Последната му филмова роля е през 2021 г. в "Рибена кост", отличен със "Златна роза" на Фестивала на българското игрално кино.

Поклонението ще се състои на 21 май, четвъртък, от 12:00 ч. във фоайето на Драматичния театър в Добрич.

Поклон пред паметта му!