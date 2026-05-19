Пъстър смок предизвика суматоха на централния пазар в Хасково

Пъстър едър смок предизвика суматоха на централния зеленчуков пазар в Хасково днес преди обяд.

Сигнал за змията вдигна на крак малко преди обяд пожарната.

Влечугото е видяно от жена, която е запазила самообладание и е подала сигнал. Змията обаче се е подплашила и се е скрила в шахта.

Повикан бе и херпеторогът Георги Русев от терариума в с. Минерални бани.

Наложи се пожарникарите да премахнат решетка на шахтата, след това херпетологът улови без проблем стресираното и безобидно влечуго. Русев обясни, че то не е опасно и ще бъде пуснато на свобода далеч от града.

Смокът се храни с мишки и е полезен, каза още Русев.

Пожарникарите пък казаха, че със затоплянето на времето са зачестили сигналите за змии. Последният е бил през миналата седмица.

Как е попаднала в центъра на града змията не е ясно.