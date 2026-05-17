Голямото посрещане: Песни, танци и флагове очакват DARA на летището НА ЖИВО

DARA кацна в София. На летище "Васил Левски" десетки нейни почитатели са се събрали да посрещнат любимката си след историческата победа на "Евровизия". Танци, български флагове и "Бангаранга" звучат в салона преди да се появи изпълнителката.

Самолетът беше посрещнат с воден салют. Това е знак на уважение, признание и празничност. След кацане самолетът рулира по пистата, а от двете му страни пожарни автомобили създават водна „арка“. Самолетът минава под нея бавно – това е самият „воден салют“.

Традицията идва от пожарните служби в авиацията и с времето се превръща в международен символ на чест и уважение – нещо като „воден поклон“ към екипажа и пътниците.

Дара бе посрешната от директора на Гранична полиция Антон Златанов с букет цветя.

Първите и думи пред журналистите бяха: "Нямам търпение да се потопя в тази любов и да я канализирам. "Евровизия" е начало на моята международна кариера.".

. Следете на живо.