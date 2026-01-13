Има ли пространство за нови политически проекти?

В понеделник премиерът в оставка Росен Желязков получи и върна от името на ГЕРБ-СДС неизпълнен първия проучвателен мандат. От партията предлагат изборите да са в края на март.

29 март ли е удобната дата за избори?

"Датата не се коментира в тези ситуации, но вчера не само при президента, но и други политически сили споменаха 29 март като удобна дата. Това е въпрос на процес и най-малко важното", каза политологът доц. Албена Танева в студиото на "България сутрин".

Другият политолог - проф. Анна Кръстева, също се съгласи, че датата не е чак толкова важна.

"Новината от вчера е изследването, което показа тоталния развод на гражданите с елитите. Рейтингите на отделните партии - отдавна не бяхме виждали такива проценти. 12% от всички граждани биха подкрепили ГЕРБ, втората партия - под 10%. Това е тотален развод, срив на доверието и срив на елитите. Личният рейтинг на Бойко Борисов е по-нисък от този на партията му, а той продължава да говори назидателно", допълни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ ГЕРБ е най-системната партия, която има и най-развити структури.

"Въпросът е, че всичко това се свежда до процентите. Тези избори ще покажат изключителната трудност да се състави правителство, защото бяха пробвани различни форми. Единствената възможна формула на бъдещо правителство би била коалиционна. Друга възможност е експертно правителство, където да се намали тежестта на партиите, които не са оценявани", подчерта проф. Кръстева.

"Струва ми се малко вероятно някоя от политическите сили, които са парламентарно представени, да има легитимността със своя трети мандат да може да постигне мнозинство. В Конституцията няма понятието "експертно правителство". Думата "партия" ни е много необходима, защото ние живеем в политическа страна. Всички ние заедно се развиваме и вървим напред, ако можем да излъчваме нормални и отговорни органи на власт. В тази ситуация си заслужава много внимателно да се повдигне въпросът за състоянието на партиите", поясни доц. Танева.

Тя е категорична, че колкото повече граждани осъзнаят, че участието им в избори е част от резултата, толкова по-добре за всички.

"Партиите не са просто участници, които рекламират себе си в предизборния процес, те, особено системите, е хубаво, когато имат своите адекватни регионални структури. Когато те водят разговора. Не е знаково на кого ще бъде връчен третият мандат, ние можем да намерим знак във всичко, но този знак няма особено значение, картината е много по-голяма. Политическата сила е тази, която носи отговорността зад програмата и зад решенията, които ще се взимат", коментира още политологът.

Има разлом между гражданите и има пространство за нови политически проекти, смята доц. Танева.

"Има огромна нужда да се върне доверието в изборния процес, заради множеството нарушения на предишните избори, документирани по всички възможни начини. Един от вариантите са машините", според проф. Анна Кръстева.

А по думите на доц. Албена Танева чисто процедурно президентът Румен Радев няма време да създаде партия и да излезе от ролята си на държавен глава.