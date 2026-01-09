Борисов: Ще върнем мандата в понеделник, на тези избори сме сами срещу всички ВИДЕО

На тези избори ние сме сами срещу всички и трябва да дадем такъв резултат, че да не хвърлим държавата в хаоса, който беше четири години. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в живо включване от Враца.

Той обяви, че ще върнат първия мандат, който президентът Румен Радев ще връчи на ГЕРБ в понеделник.

"Предстоят ни избори. Ние ясно сме казали ,че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толерантс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Успях да сглобя една абсурдна коалиция на малцинството. Много от вас са ме питали защо търпяхме и неща, които не са в стила на ГЕРБ - защото имахме геостратегически цели, които и навремето СДС си ги беше поставило. Резултатите са налице. Абсолютно пълноправен член на Шенген. Защо стана възможен Шенген? Има една единствена причина, другото са подпричини - че само България в Европа спря незаконната миграция и че само в нашите градове няма такъв ужас", обясни Борисов.

Казвайки, че ГЕРБ ще върне мандата, той обяви: "Хаосът ще е по-голям, защото няма политическа класа, с която да се разбереш."

"Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, - сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, Възраждане също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя", допълни Борисов.

Той похвали институциите, банковата система, бизнеса и правителството за плавното влизане на еврото.

"Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват. Скучно върви", пошегува се той.