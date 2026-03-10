IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Работник в тежко състояние след падане от 10 метра

36-годишният мъж е с множество наранявания и с опасност за живота

10.03.2026 | 12:45 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Тежка трудова злополука в Бургас. 36-годишен работник пострада тежко след падане от 10 метра. Инцидентът е станал вчера докато мъжът и колегите му демонтирали покривни платна на хале, съобщава БНТ.

Докато извършвал ремонта, по неустановени до момента причини, работникът паднал от близо 10 метра височина. В резултат на удара получил тежки наранявания. Пострадалият е приет в болница с множество наранявания и с опасност за живота.

От Инспекцията по труда в Бургас казаха, че случаят се проверява. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени инспектори, като първоначалният оглед е установил, че работниците не са използвали средства за обезопасяване.

Това ще провокира по-задълбочена проверка на фирмата, наела работниците, която най-вероятно ще бъде санкционирана.

