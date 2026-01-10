IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Да, България" реши: На изборите заедно с ДСБ и "Продължаваме промяната"

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на ЕС

10.01.2026 | 12:11 ч.
"Да, България" реши: На изборите заедно с ДСБ и "Продължаваме промяната"

Явяването на предстоящите предсрочни парламентарни избори да бъде в коалиция с партньорите ни "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната". Това е решението на Националния съвет на "Да, България", съобщиха от пресцентъра на партията. Решението е прието на заседание вчера.

От "Да, България" се обявяват за формирането на стабилно управление след предстоящите избори, което има ясна демократична ценностна основа и разбиране, че само ефективна и модерна, но безкомпромисно правова държава с балансиран бюджет може да гарантира свободата и икономическия просперитет. От партията възлагат на Изпълнителния съвет да изготви съвместно с коалиционните партньори консолидирана управленска програма, гласи още решението. 

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на Европейския съюз и активно участие в повишаване на сигурността му. 

В петък от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи на 12 януари мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на ГЕРБ-СДС.  "Ние ще вземем и ще върнем мандата", каза по-късно през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, припомня БТА. 

 

