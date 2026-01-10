Зафиров: Нямам намерение да подам оставка, времето за конгрес е след изборите

Смятах, че времето за свикване на конгрес е непосредствено след изборите, нямам намерение да подам оставка, каза пред журналисти председателят на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров след провелото се днес заседание на пленума на левицата, на което бе взето решение да се свика конгрес на 7 и 8 февруари.

"Не е тайна, че смятах, че моментът за провеждане на конгреса не е удачен сега, преди изборите, тъй като ние изоставаме в нашата подготовка. Въпросът не беше дали ще се проведе конгрес на БСП, а кога ще бъде той. Смятах, че времето на този конгрес е непосредствено след изборите, когато можеше да направим и пълен анализ и да затворим целия цикъл", коментира Зафиров. Той посочи, че ще влезе на този конгрес със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата.

На журналистически въпрос дали отново ще бъде кандидат за председател на БСП, Зафиров отговори, че не е убеден, че ще се стигне до избор на председател на левицата. „Предстои конгресът да даде оценка дали се прекратяват правомощията. До конгреса изпълнявам функциите на председател“, допълни той.

"Националният съвет на партията даде положителна оценка на работата на нашите участници в изпълнителната власт. Това показва, че през тази една година сме били на прав път и трябва да продължим със същите усилия за добруването на българския народ", каза също Атанас Зафиров.

"Другата важна новина от днешния пленум е, че стартирахме нашата процедура по номинация за издигане на кандидати за народни представители, т.е., от днес стартираме нашата подготовка за предизборната кампания, която ще бъде финализирана с подредбите на листите около средата на следващия месец, ако приемем, че избори ще има около края на март", съобщи Зафиров.

Атанас Зафиров бе попитан и защо не е подал оставка. "Оставка не съм подал, защото това щеше да е предателство към хората, които преди по-малко от година ми гласуваха доверие и отрицание на всичко това, което свършихме през тази една година", каза той и добави, че не е чул мотиви за оставката му и няма намерение да подава такава.

"Смятам, че и оставката на Изпълнителното бюро също беше грешка и днешното решение на пленума го потвърждава", заяви още Зафиров, цитиран от БТА.

След края на заседанието заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на Градския съвет на БСП-София Иван Таков съобщи пред медиите, че е удовлетворен от решението на Националния съвет и от дискусията, която се е провела. "Решението е за конгрес преди изборите. На него първо трябва да имаме точен и ясен анализ за нашето участие в управлението, на нашата парламентарна дейност, както платформа и насоки за следващите избори, които трябва да направим, а също така и избор на ново ръководство", заяви той.

Преди началото на пленума Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка, каза пред медиите, че е разумно да бъде свикан конгрес на БСП, защото това е колективната мисъл на партията.

Според заместник-председателя на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов в момента със свикването на конгрес има опасност "партията да бъде хвърлена във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП". Той посочи, че това е най-големият му страх на база 20-годишния партиен опит, който има.

Заседанието на пленума бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от парламента.