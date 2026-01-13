Жестокост: Кучета вързани с вериги за стара кола без храна и вода

В платформата на Helpbook.info ни сигнализираха за потресаваща системна жестокост към куче в с. Ласкарево, община Сандански. Преминаващ с лекия си автомобил през селото свидетел забелязал мъже, които бият куче на самия път. Той не остава безразличен и моментално подава сигнал към МВР и прокуратура с искане за помощ.

При извършената проверка на място, животното не било отнето от „стопанина“ си, въпреки липсата на каквито и да било документи за собственост. Доброволци направили издирване и открили същото куче в компанията на друго по-малко насред поле, вързани с вериги за стар автомобил, без никаква храна и вода, обезумели от глад, жажда и студ.

„Настояваме и молим за незабавни мерки. Трябва кучета възможно най-бързо да бъдат взети оттам, защото ще умрат. Вярваме, че ще успеем съвместно да реагираме навреме и адекватно, за да предотвратим поредната жестокост на този човек, който незаконно се е настанил да отглежда животните си в селото.“ (целият сигнал - тук)

Изпратиха ни покъртителни снимки и на друго куче, което било изоставено от наемател, който си вдигнал чукалата без никаква жал към доскорошния си домашен любимец. Милостиви съседи и до момента се опитват да полагат грижи за животното, но с твърде съмнителен успех, тъй като кучето не е от кротките и вероятно страхът им към него е оправдан. Молбата е за извършване на проверка на условията на отглеждане и адекватна помощ. (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.