ПП-ДБ: Промени в Изборния кодекс,100% машинно гласуване и отстраняване на главния прокурор

Неотложните задачи до края на този парламент са ясни – подготовка на честни избори с промени в Изборния кодекс, 100% машинно гласуване и машинен протокол, масово участие и силен граждански контрол срещу изборните измами, незабавно отстраняване на незаконния главен прокурор. Това посочи в декларация от трибуната на Народното събрание Николай Денков от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Днес депутатите откриха новата пленарна сесия.

По думите на Денков е дошло времето да се определи ясно новата национална цел, тази която може да ни обедини през следващите години, и която да определи в каква България искаме да живеем, ние и нашите деца.

България навлезе в нов етап от своето развитие, заради влизането в еврозоната, но и заради мощното "не" срещу престъпния режим. От нас зависи как ще се възползваме от тази историческа възможност, заяви Денков.

„Дойде време да определим ясно – нашата нова цел, която може да ни обедини и която да определи в каква България искаме да живеем. За нас от ПП тази цел е богата, справедлива, европейска България. Това не са безпочвени мечти, а конкретен план, който можем да реализираме успешно след приемането ни в еврозоната и Шенген“, каза той.

Според него, за да постигнем тази цел е необходимо върховенство на закона и реформи в съдебната система, трябва да бъде отстранен незаконния главен прокурор.

Денков призова за създаване на конкурентна икономика на световно ниво. Това може да се постигне чрез въвеждането на върховите технологии, строителство на нови транспортни коридори от Гърция през България за Румъния и Молдова, строителство на магистрали, запазване на 3% дефицит и 40% преразпределяне в Държавния бюджет, каза той.

Денков също призова също така за реформи в здравеопазването и образованието.

„Трябва да се погрижим и за сигурността на България и да направим по-привлекателна военната професия, да модернизираме българската армия“, каза той и добави, че всичко изброено до тук са мерки, които трябват обществен консенсус и ПП-ДБ ще започнат разговори по тях още следващата седмица.