ИО: Асен Василев лъже, не сме изпълнявали конфигуриране на машините за гласуване

На "Информационно обслужване" никога не е възлагано и никога не е изпълнявала действия по конфигуриране на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частна фирма.

Това се казва в позиция на компанията по повод "манипулативни и откровени лъжи от народния представител и председател на ПП „Продължаваме промяната“ Асен Василев", съобщиха от компанията.

"Информационно обслужване никога не е получавало възлагане и никога не е изпълнявало действия по проверка на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частната фирма, на която се възлага и конфигурирането на машините за гласуване.

По време на брифинг в президентството днес лидерът на ПП-ДБ Асен Василев каза, че ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да ръководи „Информационно обслужване", дали манипулира и дали въобще машините могат да бъдат манипулирани.

Свързани статии Асен Василев: Цели се да се мине изцяло на хартиен вот

От въвеждането на машинния вот в България през 2014 г. до сега доставчик на машините за гласуване, осигуряването на тяхната техническа поддръжка, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване, е частната компания „Сиела Норма“ АД, която е единствен партньор на производителя „Смартматик“ за България.

Информационно обслужване уточнява още веднъж, че съгласно Изборния кодекс дружеството е изпълнител единствено и само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните (агрегирането на данните) в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване.

Надяваме се, че в поредната предизборна ситуация в страната, народните представители, тези които пишат Изборния кодекс и тези, които коват законите в Република България, най-накрая ще се информират коректно за фактите, свързани с изборния процес и ангажиментите на всеки един участник в него. Крайно време е да се спрат политическите спекулации, които водят само до продължаващо подкопаване на доверието в изборния процес в страната. Не е случаен фактът, че от проведените парламентарни избори през 2021 г. до сега, броят на българските граждани, които упражняват правото си на глас, е намалял с близо 750 000.

В тази връзка още веднъж напомняме, че Информационно обслужване никога не е имало и няма отношение към дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), включително конфигуриране, инсталиране, проверка и модифициране на софтуера.

Информационно обслужване няма да позволи да бъде въвличано в очевидно започналата вече предизборната кампания, когато това се прави чрез манипулации, внушения и лъжи", се казва още в позицията