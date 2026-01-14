IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев: Цели се да се мине изцяло на хартиен вот

Лидерът на ПП призова гражданите да излязат на протест

14.01.2026 | 11:45 ч. 50
БГНЕС

Представителите на ПП-ДБ получиха и веднага върнаха втория проучвателен мандат на президента Румен Радев.

На излизане от “Дондуков” 2 лидерът на ПП Асен Василев поясни, че с президента Румен Радев са коментирали промените в Изборния кодекс и "това, което ние виждаме като огромна опасност с въвеждането на нови машини за по-малко от два месеца".

"Цели се да се мине изцяло на хартиен вот като се твърди, че с нови машини няма да може да се гласува на тези избори”, каза още Василев.

Депутатът добави, че от ГЕРБ, ДПС и ИТН искат да се въведат т.нар. "броячки" за два месеца. До 10 февруари тези машини трябва да бъдат закупени, тествани, конфигурирани и тествани. Според Василев "на всички е ясно, че това няма как да стане".

"Те затова го предлагат. Да кажат - махнахме машините, които работят. Сложихме 100% нови машини, но само, че те няма да са готови за изборите, затова отиваме на хартия. И точно това е пъкленият им план", добави Василев.

Той призова българските граждани да излязат на протест, за да "спрат този план".

втори мандар ПП-ДБ Асен Василев Румен Радев предсрочни парламентарни избори машинен вот протест
