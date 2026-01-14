Румен Радев: Има антимафиотски консенсус, следващата крачка е честни избори

Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент, това е да върнат доверието в изборния процес. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки така, че да има наистина истинско доверие, заяви президентът Румен Радев.

Ще участва ли на изборите?

Един от въпросите, който най-много се дискутира, е дали Румен Радев ще се яви на изборите със своя формация.

"Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите. Ако питате за партия, след толкова много приказки, явно вече има такава партия. Това е партията на антимафиотския консенсус и първата крачка за неговото материализиране това са честните избори. И такава партия обединява всички демократи отляво и отдясно, без значение къде членуват и без значение дали изобщо те са политически активни, защото всички ние имаме нужда от честни избори и от демократично и честно развитие", заяви Радев.

Той не изключи вариант да стане чудо и да има редовен кабинет с третия мандат, като увери, че скоро ще връчи третия мандат.

По думите му основният приоритет пред Народното събрание в момента са промените в изборното законодателство, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес.