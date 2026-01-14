Калоян Паргов с прогноза: Оттук нататък България не я чака добро

"Ако президентът връчи на БСП третия мандат, ние ще го върнем веднага. Това заявихме и на консултациите. Очевидно е, че има невъзможност този 51-ви парламент да работи стабилно и да свърши нещо смислено", каза заместник-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Според него политическата криза е задълбочена, а институционалното доверие - силно разклатено.

"Отидох на протестите, за да чуя цялата хореография, която беше там. Това, което иска София или една част от София в лицето на тези протестиращи, не съм сигурен, че го искат в други части на България", коментира Паргов.

По негови думи настояването за 100% машинно гласуване е характерно основно за големите градове и най-вече за София, докато в други региони на страната хората държат да има и възможност за гласуване с хартия.

От позицията на БСП Паргов защити запазването на смесеното гласуване.

"Големият проблем не е дали е на машини или на хартия. Основният проблем е преброяването. Грешното броене няма как да даде верен резултат", категоричен бе заместник-председателят на БСП в оставка.

Освен това Паргов изрази резерви дали българското общество е в състояние да премине изцяло към дигитално гласуване заради различията в образователното и технологичното ниво между отделните региони на страната.

Заместник-председателят на БСП не скри притесненията си, че страната навлиза в спирала на нестабилност и поредица от избори без перспектива за излизане от кризата.

"Говорим за една спирала на нестабилност и за нещо, което не ни чака много добро. Оттук нататък България не я чака добро", заяви Паргов.