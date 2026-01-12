Калоян Паргов: Радев е нашият президент, БСП няма как да се отрече от него

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че Изпълнителното бюро на партията е подало оставка вместо председателя Атанас Зафиров. По думите на Паргов свикването на конгрес е рисково начинание, особено преди избори.

“Винаги преди избори мислим за вътрешнопартийни битки”, добави пред bTV Паргов.

“Казал съм на Зафиров, че той трябва за себе си да реши. На Конгреса ще има вот на доверие спрямо него“, подчерта Паргов и добави, че БСП има електорален спад.

“На Конгреса ще се дискутира мнението за това, че правителството е лошо – ако е лошо, защо нашите министри са добри? Управлението прекали с катеренето по гърбовете, включително и на БСП, вместо решенията да се взимат в ССУ и там да се обявяват, а не да се надпреварваме. В това отношение БСП беше най-толерантна“, на мнение е Паргов.

“Музей на сглобката”

Паргов коментира, че снимката на Атанас Зафиров, който влиза в кабинета на Делян Пеевски не го е притеснила. Това, което го е притеснило е, че лидерът на БНСп не е дал обяснение пред хората. “На мен каза, че и на Борисов, и на Пеевски, и на Тошко Йорданов е поставил условието за социалния пакет в бюджета. Час след разговора Пеевски излезе и каза, че държи на този пакет”.

"Попитах Gen Z защо не казаха нещо лошо за БСП на протеста, отговорът: „Това не е срещу вас, баба ми е от вашата партия. Протестът беше насочен срещу друго нещо, не срещу вас самите.” Не помислихме, че влизането в еврозоната, допълнителните данъци и осигуровки може да вдигне напрежението“, разказа Паргов.

Румен Радев - конкуренция или партньор?

Зам.-председателят на БСП определи държавния глава Румен Радев като партньор. “Това е нашият президент, БСП няма как да се отрече от него. Говорим си с него. Той не дава отговор за проекта си“.

Паргов добави, че няма значение дали БСП ще получи третия мандат, всички ще го върнат: “БСП иска бързи избори – с преспи, със снеговалежи, ние сме партизанска партия. Промени в Изборния кодекс трябва да има – има проблем с достоверността при преброяването на вота”.