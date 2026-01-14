IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
БСП-ОЛ: Румен Радев е най-естественият партньор на социалистите

Атанасов: Партията се е променяла, за да е актуална, ще го направим и сега

14.01.2026 | 09:50 ч. 11
БГНЕС

Депутатът от “БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов заяви, че държавният глава Румен Радев в “естествен партньор” на социалистите.

Попитан какво ще направи левицата в случай, че президентът Румен Радев направи партия, депутатът отговори така: “Това ни е най-естественият партньор. Защо? Защото Румен Радев е издиган два пъти от българските социалисти и съответно два пъти избиран“.

На въпрос дали левицата е силна, Атанасов каза, че е ясно, че е нужна промяна. 

“Ако се върнем назад в историята, БСП винаги е успявала да се промени по такъв начин, че да е актуална на нуждите на обществото. Ще го направим и този път, така че да е още по-силна след следващите избори“, каза на влизане в парламента Атанасов.

