Почина 200-килограмовият мъж, приет по спешност в "Пирогов"

Той беше приет в болницата в много тежко състояние

15.01.2026 | 08:21 ч.
Почина 200-килограмовият пациент, който беше приет по спешност в „Пирогов“ в събота.

52-годишният мъж постъпи в университетската спешна болница на 10 януари с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. Въпреки това пациентът почина, съобщиха от „Пирогов“.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.

Мъжът беше настанен в болницата с помощта на няколко служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения. Той е работил като IT специалист, от 16 години бил с тежко затлъстяване и последвали други заболявания. От години е бил напълно неподвижен. 

