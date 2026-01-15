Нова хеликоптерна площадка за въздушни линейки беше открита в Габрово

Второ болнично вертолетно летище беше открито днес в Габрово. Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов откри летището, което ще функционира към МБАЛ “Свети Иван Рилски“ - Габрово.

“Радостен съм, че днес съм сред вас и откриваме нещо, което представлява нагледно хеликоптерна площадка. Самият факт, че тя е в частно болнично заведение и неговите собственици имат нюх за задължение към хората, дава да се разбере, че в България се ражда онази средна класа, която е отговорна, мисли и знае, че оставя всичко това за следващите поколения“, каза Гроздан Караджов.

“Екипажите на медицинските хеликоптери са избрали да бъдат винаги нащрек, в тази нелека професия. Те винаги са готови като звънне алармата да тръгнат да помогнат в точката от техния периметър", каза Караджов и допълни, че целта е въздушни линейки да стигат в златния един час, за да се окаже бързо медицинска помощ.

Вицепремиерът в остава изрази надежда до средата на тази година България да има всички осем хеликоптера за транспортиране на пострадали, а останалите площадки да бъдат завършени и сертифицирани.

“В ролята ми на кмет съм изключително горда и щастлива, че тази площадка се случва в нашия град и тя не е инициатива, платена от министерство или програма, а реализирана от частна болница. Мисля, че това е начинът да търсим синергия и партньорство. Това е нашата мисия да даваме на хората, да даваме увереност и поводи за самочувствие. Качеството на живот в Габрово от този момент става по-високо“, каза кметът на Габрово Таня Христова.

На събитието присъстваха още заместник областният управител на Габрово Иван Любомиров, доц. д-р Росен Михайлов, създател на вертолетната площадка, ген. Тодор Коджейков, началник на правителствения авиоотряд, лекари от МБАЛ "Свети Иван Рилски", граждани и гости.

През октомври 2025 година в областната Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Тота Венкова“ също бе открита вертолетна площадка от министъра на здравеопазването Силви Кирилов. С новата площадка Габрово става вторият град след столицата с повече от една площадки за въздушни линейки. / БТА