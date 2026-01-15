КНСБ: Само 5% увеличение на заплатите през удължителния закон

В интервю за БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че увеличението на заплатите ще е само 5% през удължителния закон.

"КНСБ заяви своята ясна позиция на 18 декември 2025 г., за нас тълкуването на законовия текст значи индекса на потребителските цени – 5 %, това е нищо, даже не може да компенсира реалните увеличения", обясни Димитров.

Според него 5% трябва да е минималното увеличение на заплатите, което трябва да получи сега и "веднага щом има бюджет, ние ще настояваме да стане скоро, другите, но засега 5%".

Президентът на КНСБ добави, че Министерство на финансите трябва да обяви индексът, който ползва и да подготви подзаконов акт.

"Не знам дали ще е постановление, защото подобно действие се първи за първи път - през удължителен закон да се увеличават заплати. Ако някой реши че 5% са много и с други финтове се опитват да се намалят заплатите, ще има напрежение. То расте лавинообразно в много институции. В първите дни на февруари се очакват желания за протести и ефективни стачки в някои сектори, ако няма яснота", предупреди президентът на КНСБ Пламен Димитров.