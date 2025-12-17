КНСБ апелира депутатите да гласуват редовния бюджет

“Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), както и всички останали наши федерации, отправяме апел към депутатите да гласуват редовния бюджет, внесен след актуализация и корекции”, каза пред журналисти Пламен Димитров.

“Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Внесеният бюджет трябва да бъде гласуван в този вид, в който е внесен или ако някой има претенции и сериозни несъгласия, да се коригира. Има още няколко парламентарни дни. Няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и нова година“, каза още Димитров.

По думите му би могло да се намалят приходите от ДДС с милиард и половина, както и да се намали капиталовата програма от национално финансиране с милиард и половина евро. "На бюджетна комисия това може да се гласува много бързо“, допълни президентът на КНСБ.

“Протестът постигна своята морална цел. Правителството падна и отиваме на избори. Това не трябва да се смесва с бюджета, който трябва да финансира системите в следващите шест месеца“, коментира Димитров.