Третият мандат отива при АПС: Ходът е и правилен, и грешен

Утре президентът Румен Радев ще връчи третия мандат за съставяне на правителство на ПГ на АПС. Какво ще се промени след поредните парламентарни избори? Говори бившият служебен премиер Стефан Янев пред Bulgaria ON AIR.

По думите при това разположение на парламентарните сили опциите са няколко, но само една трябва да бъде избрана. “Имаше заявки, че е правилен и грешен ход. Да го оценява Радев, който го е направил и лидерите на ПГ на АПС - или да върнат празна папка и да отиваме директно към избори, или да удължат този срок", коментира лидер на партия "Български възход”.

Янев е категоричен, че българите не се интересуват от технологията на изборите, която сама по себе си "не води до предсказуемост в ежедневието, а по-скоро създава напрежение и липса на доверие в политическата класа".

Бившият служебен премиер е категоричен - този дух на протестност, на липса на доверие, създава необходимост от коренна промяна на политическото представителство и е нещото, което трябва да притеснява политиците в момента.

“Не да мислят за технология, да спечелят дивиденти, някой да излезе друг да влезе, не е време за тънки смети, време е да се чуят хората, тяхното недоволство трябва да намери отражение в дейността на политиците", на мнение е Янев и добави, че ако има договорки, от те са задкулисни.

"Ако правите още от същото - благодаря, не ни интересува вашата технология. Ако искате да поставим България на пътя на развитието с прозрачност, участието на гражданите - има начин за смяна на модела на функциониране", заяви Янев в предаването “Денят ON AIR”.

Участието на "Български възход" на изборите

"Български възход" е в разговор с други политически формации за смяна на модела, партията е в търсене на съмишленици за прозрачност, гъвкаво и отчетно към гражданите управление, но подчерта, че с Радев преговори не са водени.

"Създава се очакване, матрица на говорене, че като излезе той и нещо коренно ще се промени. Който иска да излезе, въпросът е какво ще прави. Дали и кога е второстепенно - ще бъде част от същото, което виждаме в момента или иска нещо да променя", коментира бившият премиер.

За бъдещия служебен премиер, без значение кой ще бъде той, Янев е убеден, че ще му е трудно да работи, след като няма парламент зад гърба си.

