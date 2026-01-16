IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вицепремиерите в оставка Караджов и Дончев на блиц контрол в парламента

Заради служебни ангажимети премиерът в оставка няма да е в пленарна зала

16.01.2026 | 10:00 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в днешния блиц контрол участие ще вземат вицепремиерите в оставка Томислав Дончев и Гроздан Караджов.

Председателят на НС добави, че заради неотложни ангажименти премиерът в оставка Росен Желязков няма да участва в блиц контрола. От блиц контрола ще отсъства и вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров.

Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, зададени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

След блиц контрола ще се състои редовен парламентарен контрол.

парламентарен контрол блиц контрол парламент Рая Назарян правителство в оставка Гроздан Караджов Томислав Дончев
