Вицепремиерите в оставка Караджов и Дончев на блиц контрол в парламента

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в днешния блиц контрол участие ще вземат вицепремиерите в оставка Томислав Дончев и Гроздан Караджов.

Председателят на НС добави, че заради неотложни ангажименти премиерът в оставка Росен Желязков няма да участва в блиц контрола. От блиц контрола ще отсъства и вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров.

Свързани статии Костадин Костадинов призова АПС да върне мандата

Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, зададени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

След блиц контрола ще се състои редовен парламентарен контрол.