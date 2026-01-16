IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Правната комисия реши: Закриват антикорупционната комисия

Решението беше взето с 11 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се"

16.01.2026 | 16:22 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На първо четене в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание с 11 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се" народните представители приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия.

Законопроектът на ГЕРБ предлага закриване на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК), като разследващите й функции ще бъдат прехвърлени към ГДБОП. Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверката за несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, ще преминат към Сметната палата.

Другите два законопроекта – този на "ДПС-Ново Начало" и на "Продължаваме Промяната-Демократична България" – бяха отхвърлени.

Свързани статии

Законопроект на "ДПС-Ново Начало":

Законопроектът на “ДПС Ново Начало" предлага закриване на антикорупционната комисия, като разследващите функции се прехвърлят към ДАНС, а проверката за несъответствие в декларираното имущество на публични лица да премине към Сметната палата.

Законопроект на ПП-ДБ:

Законопроектът на ПП-ДБ предлага закриването на КПК в настоящия й вид, но създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

антикорупционната комисия ГЕРБ ДПС правна комисия Народно събрание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem