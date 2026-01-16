Правната комисия реши: Закриват антикорупционната комисия

На първо четене в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание с 11 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се" народните представители приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия.

Законопроектът на ГЕРБ предлага закриване на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК), като разследващите й функции ще бъдат прехвърлени към ГДБОП. Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверката за несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, ще преминат към Сметната палата.

Другите два законопроекта – този на "ДПС-Ново Начало" и на "Продължаваме Промяната-Демократична България" – бяха отхвърлени.

Законопроект на "ДПС-Ново Начало":

Законопроектът на “ДПС Ново Начало" предлага закриване на антикорупционната комисия, като разследващите функции се прехвърлят към ДАНС, а проверката за несъответствие в декларираното имущество на публични лица да премине към Сметната палата.

Законопроект на ПП-ДБ:

Законопроектът на ПП-ДБ предлага закриването на КПК в настоящия й вид, но създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции.