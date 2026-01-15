ГЕРБ внесе закон за закриване на антикорупционната комисия

Петима депутати от ГЕРБ са внесли проектозакон за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Част от функциите ѝ отиват в Сметната палата (като регистърът на имуществото на хората на висши държавни длъжности и конфликта на интереси), а противодействието на корупцията се прехвърля на ГДБОП, съобщи Сега.

Мотивите към законопроекта, събрани в 2 страници, припомнят, че със създаването си в края на 2023 г. КПК е получила всички правомощия за оперативно-издирвателна дейност, включително използване на специални разузнавателни средства, както и дейност по разкриване и разследване на корупционни престъпления.

Обаче съществуването на КПК не донесло добавена стойност с борбата с корупцията във висшите етажи на властта. Господар на разследването е прокуратурата. И затова както и да бъде създадена една структура за разследване и разкриване на престъпна дейност, то тя винаги е зависима във функционален план от прокуратурата, се казва в мотивите.

"Затова не се и постигнаха целите, които се поставиха при създаването на КПК, а именно независимо разкриване на корупция по високите етажи", обобщават вносителите и правят заключение, че комисията трябва да бъде закрита и да се върнем към "стари и доказано действащи механизми".

Така,

делата за корупция по високите етажи на властта

се връща в ГДБОП и следствието.

В мотивите се казва още, че борбата с корупцията не е принципно различна от борбата срещу всяка форма на престъпно поведение и затова не бива да се извежда пред скоби и да се създават "специални" структури със "специални" правомощия и "специални" служители.

"Подобна практика създава в обществото впечатление за създаване на "специално" отношение към този вид престъпления и техните извършители, но това впечатление не е в положителна посока, а тъкмо обратното. Обществото възприема този подход по-скоро като прикриващ и облагодетелстващ извършителите на тези деяния, а не като по-суров, по-ефективен или по-справедлив", пишат депутатите.