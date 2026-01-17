Тежката катастрофа край Ловеч взе и втора жертва

Починал е и шофьорът на колата от катастрофата, станала днес край Ловеч, съобщи БТА, като се позовава на информация на МВР.

В района на село Изворче челно са се ударили насрещно движещи се лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 10:00 ч. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. Шофьорът – мъж на 55 години, е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

Пътният участък Ловеч – Изворче остава затворен. Въведен е обходен маршрут: Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Киркова махала – Изворче и обратно.