Челен удар между кола и камион, загина жена

Пътят Ловеч - Микре е затворен в двете посоки

17.01.2026 | 11:37 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10:00 ч. на път 401 в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Въведен е обходен маршрут Ловеч – път  I-4 Абланица – Микре – път III-401 Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.

