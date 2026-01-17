Явор Божанков: Терзиев реши да застане на страната на софиянци

Промяната в Конституцията в частта на домовата книга е грешка. Това каза депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков пред БНР.

"Пред президента Радев има един избор за все пак потенциал за премиер, който може да осигури що годе честни избори. Изборите очевидно ще са борба на живот и смърт за онази старата система на статуквото, която падна, след като около 150 хил. души излязоха и решиха то да си отиде", каза той.

Според него това, което става в София с кмета Васил Терзиев, е най-яркото проявление на ъндърграунд системата, завладяла икономиката:

"Васил Терзиев влезе в битка със структури, които би трябвало в европейска България в 2025 г. въобще да не са фактор в икономиката, а те бяха. Васил Терзиев си води тази битка и заслужава 100% подкрепа. Той реши да застане на страната на софиянци. Това няма как да е лека битка. Това е битката как ще се упражнява държавната власт в България", каза Божанков.

Според него боклукът е проявление на един системен проблем. "Ако имаха шанс да отстранят Терзиев, както отстраниха Благо Коцев във Варна, щяха да го направят, но знаят, че в София щеше да стане революция. Уплашиха се от реакцията на софиянци и решиха да го ерозират, като го провалят", обясни Божанков и изказа мнението си, че зад всичко това стоят ГЕРБ и ДПС.

Той поясни, че коалицията се бори да е първа политическа сила.

Тази заявка за 121 депутата е доста висока, призна той, но в тази връзка разсъждава и върху алтернативите, които според него не са добри: