Том и Джери в "Люлин": Гризачи плъзнаха из боклука (ВИДЕО)

Кризата с боклука отдавна надхвърли политическото дърдорене, а изход не се вижда. Независимо от обещанията тип "следващата седмица".

Жителите на столичния квартал "Люлин" продължават да публикуват кадри от местата, на които живеят, обсипани с боклуци. Между тях се разиграват сцени сякаш от анимацията "Том и Джери", но гризачите не са безобидни за здравето на живущите.

А някои екземпляри "родиха" черен хумор: "Любимият плъх на кмета Терзиев, не го убивайте", "Биоразнообразие", "Може един да готви и да се окаже следващият Рататуй".

Кметът на София Васил Терзиев е бил санкциониран от РЗИ-София във връзка с кризата с отпадъците в столицата, обяви на парламентарния контрол вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов. Той обясни, че РЗИ е изпратила писма и предписания до Столичната община за 4 зони на града с предупреждение, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.

Самият кмет пък заяви преди ден, че проблем има само в 4-5 района и кризата с боклука в столицата ще бъде овладяна.