IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Том и Джери в "Люлин": Гризачи плъзнаха из боклука (ВИДЕО)

Някои екземпляри "родиха" черен хумор

16.01.2026 | 22:00 ч. Обновена: 16.01.2026 | 22:07 ч. 3

Кризата с боклука отдавна надхвърли политическото дърдорене, а изход не се вижда. Независимо от обещанията тип "следващата седмица".

Жителите на столичния квартал "Люлин" продължават да публикуват кадри от местата, на които живеят, обсипани с боклуци. Между тях се разиграват сцени сякаш от анимацията "Том и Джери", но гризачите не са безобидни за здравето на живущите. 

А някои екземпляри "родиха" черен хумор: "Любимият плъх на кмета Терзиев, не го убивайте", "Биоразнообразие", "Може един да готви и да се окаже следващият Рататуй".

Свързани статии

Кметът на София Васил Терзиев е бил санкциониран от РЗИ-София във връзка с кризата с отпадъците в столицата, обяви на парламентарния контрол вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов. Той обясни, че РЗИ е изпратила писма и предписания до Столичната община за 4 зони на града с предупреждение, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.

Самият кмет пък заяви преди ден, че проблем има само в 4-5 района и кризата с боклука в столицата ще бъде овладяна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мишка боклук софия люлин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem